Певица Ольга Полякова показала подарок, который получила от маленькой девочки из Мариуполя. Также артистка рассказала о депрессии, которую испытывала в первые полтора месяца войны.

Исполнительница рассказала, что когда выступала в Хорватии на благотворительном футбольном матче, встретила девочку из Мариуполя. Та подарила Поляковой браслет, сделанный в цветах флага Украины, а посредине надпись — Love (Любовь).

— Она почти две недели сидела в подвале. Она там сделала этот браслет, который надела мне на руку и сказала, чтобы я его носила. Теперь я его не снимаю и, наверное, всю жизнь буду его носить. Слава Богу эта девочка выехала с мамой и спаслась, — со слезами на глазах рассказала Полякова.

Артистка отметила, сейчас держится из-за роботы. Когда у нее появилась возможность помогать, вновь обрела внутренний стержень.

— Первые полтора месяца войны меня нужно было успокаивать. Я не хотела давать интервью, поскольку я ничего не могла дать людям. Я сама была растоптана, без хребта. Только возможность работать и помогать сегодня меня держит. Сегодня у меня уже есть возможность говорить людям, что все будет хорошо, — сказала Ольга.

Она добавила, что никогда уже не будет прежней жизни, но будет лучше. И каждый должен работать как может, поскольку тогда есть за что ухватиться.

Ранее Оля Полякова похвасталась патриотическим нарядом. Артистка поделилась видео, на котором предстала в платье в цветах флага Украины. Оно дополнено интересным шлейфом и золотым поясом замысловатой формы.