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Усе сире, в багнюці і бліндаж заливає: Козловський показався на фронті під дощем

8 Жовтня 2023, 13:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Віталій Козловський
Джерело: Віталій Козловський

Співак і військовослужбовець Віталій Козловський розповів, що на передовій одночасно і добре, і ні. Йшлося про погоду.

В Instagram Віталій оприлюднив відео, на якому постав під проливним дощем. Він показав, що вода розмиває їхню позицію, а навколо все в багнюці. Але в цьому є і плюс для техніки.

– З одного боку – все сире, в багнюці і бліндаж заливає. З іншого – це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Тому що в дощ ворог не піднімає свої безпілотники і можна їхати у відносній безпеці, – пояснив Козловський.

Також він розповів, що на відео вони з товаришами по службі сміються, оскільки раніше Віталій сказав, що буде піснями викликати дощ.

Зараз дивляться

Варто зазначити, артист не рідко ділиться новими кадрами з фронту. Нещодавно Козловський показав, як піднімає настрій на передовій. Робить він це за допомогою соцмереж і мемів.

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