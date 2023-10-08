Певец и военнослужащий Виталий Козловский рассказал, что на передовой одновременно и хорошо, и нет. Речь шла о погоде.

В Instagram Виталий обнародовал видео, на котором предстал под проливным дождем. Он показал, что вода размывает их позицию, а вокруг все в грязи. Но в этом есть и плюс для техники.

— С одной стороны — все сырое, в грязи и блиндаж заливает. С другой — это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику. Потому что в дождь враг не поднимает свои беспилотники и можно ехать в относительной безопасности, — объяснил Козловский.

Также он рассказал, что на видео они с сослуживцами смеются, поскольку ранее Виталий сказал, что будет песнями вызывать дождь.

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Стоит отметить, артист не редко делится новыми кадрами с фронта. Недавно Козловский показал, как поднимает настроение передовой. Делает он это с помощью соцсетей и мемов.