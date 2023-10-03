Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Специфічний гумор: Козловський показав, як піднімає настрій на фронті

3 Жовтня 2023, 16:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Козловський
Джерело: Віталій Козловський

Музикант і військовий Віталій Козловський показав свій гумор під час служби в Instagram.

Так, Козловський скористався мемом із рядком пісні Hello артистки Адель. У ролику музикант драматично співає, але творчий процес перериває голос командира, який лунає невідомо звідки.

Зараз дивляться

– Коли несподівано перед тобою з’явився командир, – коротко підписав ролик Віталій.

Сам артист активно показує службу в умовах війни без прикрас. Наприклад, нещодавно Козловський провів екскурсію бліндажем, де він відпочиває і спить разом зі своїми братами по зброї. Музикант зізнається – вночі по ньому повзають мишки, а алергія створює йому серйозні проблеми.

Утім, музикант не втрачає оптимізму і також ділиться своїми вміннями, отриманими під час служби. Наприклад, у вересні Козловський пройшов посвяту в артилеристи. Музикант зробив постріл зі 122-мм гармати, а його товариші по службі провели важливий обряд.

Читайте також:
КозловськийБили гільзою і мазали обличчя нагаром: Козловський пройшов посвяту в артилеристи

Теги
Віталій Козловський
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь