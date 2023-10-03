Музикант і військовий Віталій Козловський показав свій гумор під час служби в Instagram.

Так, Козловський скористався мемом із рядком пісні Hello артистки Адель. У ролику музикант драматично співає, але творчий процес перериває голос командира, який лунає невідомо звідки.

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– Коли несподівано перед тобою з’явився командир, – коротко підписав ролик Віталій.

Сам артист активно показує службу в умовах війни без прикрас. Наприклад, нещодавно Козловський провів екскурсію бліндажем, де він відпочиває і спить разом зі своїми братами по зброї. Музикант зізнається – вночі по ньому повзають мишки, а алергія створює йому серйозні проблеми.

Утім, музикант не втрачає оптимізму і також ділиться своїми вміннями, отриманими під час служби. Наприклад, у вересні Козловський пройшов посвяту в артилеристи. Музикант зробив постріл зі 122-мм гармати, а його товариші по службі провели важливий обряд.