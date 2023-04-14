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Уперше за 7 років: Metallica представила новий альбом 72 Seasons

14 Квітня 2023, 17:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Metallica
Джерело: Depositphotos

Легендарний американський метал-гурт Metallica випустив новий альбом під назвою 72 Seasons. Це вже одинадцята збірка артистів, але перша з 2016 року.

До нового альбому увійшло 12 пісень – на деякі з них навіть є повноцінні кліпи, які представили публіці перед релізом.

Послухати весь альбом 72 Seasons можна на YouTube Music.

Загальна тривалість альбому 77 хвилин. Продюсерами виступили Грег Фідельман, Джеймс Гетфілд і Ларс Ульріх. Після прем’єри альбому колектив вирушить у світове турне.

До слова, артисти активно допомагають Україні. Metallica виступають проти війни: ще в червні колектив передав нашій країні $1 млн – з цієї суми половину артисти пожертвували зі своїх гаманців.

Нагадаємо також, наприкінці березня Depeche Mode випустили альбом Memento Mori. Це перша за п’ять років платівка, яку було записано без участі Ендрю Флетчера, який помер 2022 року. До збірки увійшло 12 треків, які звучать у стилі музикантів.

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Metallica Музичний альбом
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