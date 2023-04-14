Легендарная американская метал-группа Metallica выпустила новый альбом под названием 72 Seasons. Это уже одиннадцатый сборник артистов, но первый с 2016 года.

В новый альбом вошло 12 песен — на некоторые из них даже есть полноценные клипы, которые представили публике перед релизом сборника.

Послушать весь альбом 72 Seasons можно на YouTube Music.

Общая продолжительность альбома 77 минут. Продюсерами выступили Грег Фидельман, Джеймс Хэтфилд и Ларс Ульрих. После премьеры альбома коллектив отправится в мировое турне.

К слову, артисты активно помогают Украине. Metallica выступает против войны: еще в июне коллектив передал нашей стране $1 млн — из этой суммы половину артисты пожертвовали со своих кошельков.

Напомним также, в конце марта Depeche Mode выпустили альбом Memento Mori. Это первая за пять лет пластинка, которая была записана без участия умершего в 2022 году Эндрю Флетчера. В сборник вошло 12 треков, которые звучат в стиле музыкантов.