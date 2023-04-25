Український мультифільм Мавка. Лісова пісня став лідером у прокаті в Нідерландах. Проєкт обійшов англо-німецький фільм Дивовижний Моріс, здобувши лідерство у списку.

Про це заявили в Держкіно України.

Український мультфільм з’явився на екранах лише 2 березня, і на сьогодні це найкращі результати за касовими зборами за всю історію нашого кінематографа. У Нідерландах тільки за перший вікенд вдалося зібрати понад €122 тис. За нинішнім курсом це близько 5 млн грн.

– Колеги в Нідерландах підтвердили, що місцева публіка зустріла Мавку надзвичайно тепло і прогнозують, що новий тиждень у прокаті стане для неї не менш успішним, – заявили в Держкіно.

Аналогічна ситуація була і в інших країнах ЄС. Приміром, на початку квітня Мавка лідирувала у французькому прокаті. Тоді мультфільму на основі драми-феєрії Лесі Українки довелося конкурувати з голлівудським проєктом – йдеться про стрічку Шазам! Лють богів від DC.

Що стосується прокату в Україні, то Мавка стала найкасовішим проєктом у країні за місяць – вдалося зібрати близько 100 млн грн. Кількість проданих квитків також вражає – на сеанси показу прийшло понад 779 тис. осіб.