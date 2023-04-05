Український документальний фільм 20 днів у Маріуполі здобув престижну американську нагороду. Так, проєкт режисера Мстислава Чернова став одним із переможців 47-го Міжнародного кінофестивалю в Клівленді.

Про це повідомляє партнер PR-агентства Bagels & Letters Тетяна Ландесман.

Кінострічка отримала приз у номінації Standing Up.

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Це вже не перша нагорода в галузі кіно для проєкту 20 днів у Маріуполі. Раніше фільм завоював приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Санденс (Sundance) у США.

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Окрім Чернова, над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василина Степаненко.

Робота розповіла всьому світу про перші 20 днів життя міста Маріуполь після початку повномасштабного вторгнення Росії. У проєкті показали не тільки знищення цілих будинків і цивільних людей, а й бомбардування військами РФ пологового будинку, про який завдяки стрічці знає весь світ. На щастя, автор фільму зміг вибратися з окупованого міста, щоб донести всім правду про те, який вигляд має окупація російськими вбивцями.

У березні показали трейлер фільму Сталеві птахи. Картина розповідає про унікальну й дуже небезпечну повітряно-десантну спецоперацію для порятунку захисників Азовсталі з окупованого Маріуполя.