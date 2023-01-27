Документальний фільм українського фотографа та режисера Мстислава Чернова 20 днів у Маріуполі отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Санденс (Sundance) у США.

Показ стрічки відбувся у конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

Окрім Чернова над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

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Картина розповідає про перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну та знищення російськими військовими портового міста.

The Audience Award: World Cinema Documentary, Presented by United Airlines goes to 20 DAYS IN MARIUPOL, directed and produced by Mstyslav Chernov. #Sundance @united pic.twitter.com/zAvSESoOCF — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 27, 2023

У ній, зокрема, зафіксовані бомбардування військами РФ пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими окупаційними військами міста.

— Їхні кадри (авторів стрічки, – Ред.), широко розповсюджені в ЗМІ, не лише документують смерть і руйнування — трупи на вулицях і братські могили, бомбардування багатоквартирних будинків і пологового відділення, відчай лікарів через дітей, яких вони не врятували, – а й спростовують російську дезінформацію, – йдеться в описі картини на сайті фестивалю.

У кінофестивалі Санденс вперше взяли участь відразу два українські документальні фільми й обидва про війну.

Друга стрічка від кінорежисера Романа Любого має назву Залізні метелики та показує правду про те, що трапилося з з літаком рейсу MH17, який було збито над Торезом.

Загалом у секції світового документального кіно було представлено 12 фільмів. Головний приз отримала чилійська картина Вічна пам’ять режисера Майте Альберді, яка розповідає про пару, яка страждає на хворобу Альцгеймера.

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Фото: Sundance Film Festival