Украинский фильм 20 дней в Мариуполе получил престижную награду в США

Украинский документальный фильм 20 дней в Мариуполе получил престижную американскую награду. Так, проект режиссера Мстислава Чернова стал одним из победителей 47-го Международного кинофестиваля в Кливленде.

Об этом сообщает партнер PR-агентства Bagels & Letters Татьяна Ландесман.

Картина получила приз в номинации Standing Up.

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Это уже не первая награда в области кино для проекта 20 дней в Мариуполе. Ранее фильм завоевал приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Сандэнс (Sundance) в США.

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Кроме Чернова, над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Работа рассказала всему миру о первых 20 днях жизни города Мариуполь после начала полномасштабного вторжения России. В проекте показали не только уничтожение целых домов и цивильных людей, но и бомбардировку войсками РФ роддома, о котором благодаря картине знает весь мир. К счастью, автор ленты смог выбраться из оккупированного города, чтобы донести всем правду о том, как выглядит оккупация российскими убийцами.

В марте показали трейлер фильма Стальные птицы. Картина рассказывает об уникальной и очень опасной воздушно-десантной спецоперации для спасения защитников Азовстали из оккупированного Мариуполя.