Россияне не верили, что вертолеты залетели на Азовсталь: трейлер документальной ленты Стальные птицы

Вышел официальный трейлер нового документального фильма под названием Стальные птицы от режиссера Сергея Сторожева.

Картина рассказывает о беспрецедентной воздушно-десантной спецоперации украинской разведки Украины в окруженном россиянами Мариуполе ради спасения защитников Азовстали.

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– Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Наверное, нет, — говорит в трейлере руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Съемки проходили при поддержке ГУР МО Украины, Сухопутных войск ВСУ и ОЗСП Азов.

Работа над фильмом продолжалась в течение года. Авторы проработали огромный массив исторических материалов и записали свидетельства участников тех событий.

– Стальные птицы — это работа о риске жизнью ради жизни, о надежде, которая появляется в пик отчаяния, — отметили в пресс-службе разведки.

По словам режиссера Сергея Сторожева, сейчас идет монтаж Стальных птиц, а премьера запланирована на май 2023 года.