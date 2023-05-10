Український мультфільм Мавка. Лісова пісня за 10 тижнів у прокаті зібрав 144 млн грн. На сьогодні це абсолютний рекорд, і цифра продовжує зростати завдяки показам по всьому світу.

Про рекордний виторг заявили в Держкіно України.

Так, за 10 тижнів (70 днів) було продано 1,1 млн квитків, а виторг склав понад 144 млн грн – все завдяки національному прокату.

– Радіємо фантастично високим результатам та надсилаємо щирі слова подяки Мавчиним глядачам за вашу підтримку та любов до свого, українського. Прокат триває, тож хто ще не встиг – мерщій поринайте в магічну історію та не забувайте про сцену після титрів! – заявили в Держкіно.

Нагадаємо, що Мавка. Лісова пісня стала найкасовішим мультфільмом в історії України всього за місяць – було зібрано майже 100 млн грн. Картина, заснована на драмі-феєрії Лесі Українки, встигла вибороти лідерство в прокаті Нідерландів і Франції.

Нещодавно мультфільм Брати Супер Маріо зумів заробити 1 млрд у прокаті. Важливої позначки вдалося подолати на 26-й день після прем’єри. Це десятий за рахунком мультфільм, який зміг заробити таку суму.