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Украинская статуя свободы: Оля Полякова похвасталась патриотическим нарядом

17 мая 2022, 10:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Украинская статуя свободы: Оля Полякова похвасталась патриотическим нарядом
Источник: Оля Полякова

Певица Ольга Полякова похвасталась патриотическим нарядом. Артистка поделилась видео, на котором предстала в платье в цветах флага Украины.

На опубликованном ролике в Instagram исполнительница снялась в элегантном платье в пол в сине-жолтых тонах. Оно дополнено интересным шлейфом и золотым поясом замысловатой формы. На ногах у Поляковой — желтые туфли-лодочки.

Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. Волосы Ольга уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

— Мое новое патриотическое платье, в котором я выступала в Нюрнберге и привезла с собой в тур по США, — отметила артистка.

Поклонники оценили образ исполнительницы, отметив, что она потрясающе выглядит.

  • Оля, красота невероятная.
  • Клеопатра.
  • Вы как греческая богиня.
  • Украинская богиня.
  • Очень красивое платье!
  • Оля, вы как всегда лучшая!
  • Платье для королевы.
  • Как же красиво, а фигура!
  • Желаю выступить в нем на победном концерте в Украине! 
  • Украинская статуя свободы.
  • Вы похожи на богиню олимпа, которая помогает и спасает людей. — пишут в комментариях Поляковой.

На днях Ольга Полякова рассказала, где сейчас ее мама. Ранее женщина проживала в РФ.

По словам артистки, ее маме удалось выехать из России. Говорит, что теперь она будет с ней. Сама Полякова находится за границей.

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