Певица Ольга Полякова похвасталась патриотическим нарядом. Артистка поделилась видео, на котором предстала в платье в цветах флага Украины.

На опубликованном ролике в Instagram исполнительница снялась в элегантном платье в пол в сине-жолтых тонах. Оно дополнено интересным шлейфом и золотым поясом замысловатой формы. На ногах у Поляковой — желтые туфли-лодочки.

Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. Волосы Ольга уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла нюдовый макияж.

— Мое новое патриотическое платье, в котором я выступала в Нюрнберге и привезла с собой в тур по США, — отметила артистка.

Поклонники оценили образ исполнительницы, отметив, что она потрясающе выглядит.

Оля, красота невероятная.

Клеопатра.

Вы как греческая богиня.

Украинская богиня.

Очень красивое платье!

Оля, вы как всегда лучшая!

Платье для королевы.

Как же красиво, а фигура!

Желаю выступить в нем на победном концерте в Украине!

Украинская статуя свободы.

Вы похожи на богиню олимпа, которая помогает и спасает людей. — пишут в комментариях Поляковой.

На днях Ольга Полякова рассказала, где сейчас ее мама. Ранее женщина проживала в РФ.

По словам артистки, ее маме удалось выехать из России. Говорит, что теперь она будет с ней. Сама Полякова находится за границей.