Певица Ольга Полякова похвасталась патриотическим нарядом. Артистка поделилась видео, на котором предстала в платье в цветах флага Украины.
На опубликованном ролике в Instagram исполнительница снялась в элегантном платье в пол в сине-жолтых тонах. Оно дополнено интересным шлейфом и золотым поясом замысловатой формы. На ногах у Поляковой — желтые туфли-лодочки.
Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы. Волосы Ольга уложила в легкие локоны, а на лицо нанесла нюдовый макияж.
— Мое новое патриотическое платье, в котором я выступала в Нюрнберге и привезла с собой в тур по США, — отметила артистка.
Поклонники оценили образ исполнительницы, отметив, что она потрясающе выглядит.
- Оля, красота невероятная.
- Клеопатра.
- Вы как греческая богиня.
- Украинская богиня.
- Очень красивое платье!
- Оля, вы как всегда лучшая!
- Платье для королевы.
- Как же красиво, а фигура!
- Желаю выступить в нем на победном концерте в Украине!
- Украинская статуя свободы.
- Вы похожи на богиню олимпа, которая помогает и спасает людей. — пишут в комментариях Поляковой.
На днях Ольга Полякова рассказала, где сейчас ее мама. Ранее женщина проживала в РФ.
По словам артистки, ее маме удалось выехать из России. Говорит, что теперь она будет с ней. Сама Полякова находится за границей.