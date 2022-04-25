Українську письменницю Євгенію Кузнєцову, авторку книги Спитайте Мієчку, нагородили спеціальною відзнакою Літературної премії Європейського Союзу.

Таку ж відзнаку та грошову винагороду у розмірі €10 тис. також отримали автори з Бельгії, Боснії та Герцеговини, Ірландії та Іспанії.

Переможцем премії EUPL-2022 став грузинський письменник Іва Пезуашвілі з романом ბუნკერი (Сміттєпровід) видавництва Intelekti.

Організатори Літературної премії ЄС висловили свою підтримку українському народові, а також засудили напад Росії на суверенну державу.

– До та під час російського вторгнення в Україну консорціум EUPL співпрацював з Українським інститутом книги, щоб внести українського номінанта до премії 2022 року. Обидві організації – EIBF та FEP – солідарні з Україною і, зокрема, з українськими письменниками, перекладачами, видавцями, книготорговцями та бібліотекарями. Разом із книжковою спільнотою всього світу консорціум EUPL засуджує напади Російської Федерації та закликає до відновлення миру в Україні, – зазначили організатори.

Літературна премія Європейського Союзу була заснована у 2009 році. Вона покликана сприяти популяризації та міжнародній промоції творчості авторів художньої прози з різних європейських країн.

Премія фінансується Європейською комісією в рамках програми Креативна Європа. Вперше Україна долучилися до Літературної премії ЄС у 2019 році.

Фото: Євгенія Кузнєцова