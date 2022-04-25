Украинскую писательницу Евгению Кузнецову, автора книги Спросите Миечку, наградили специальным отличием Литературной премии Европейского Союза.

Такое же отличие и денежное вознаграждение в размере €10 тыс. также получили авторы из Бельгии, Боснии и Герцеговины, Ирландии и Испании.

Победителем премии EUPL-2022 стал грузинский писатель Ива Пезуашвили с романом ბუნკერი (Мусоропровод) издательства Intelekti.

Организаторы Литературной премии ЕС выразили свою поддержку украинскому народу, а также осудили нападение России на суверенное государство.

– До и во время российского вторжения в Украину консорциум EUPL сотрудничал с Украинским институтом книги, чтобы включить украинского номинанта в премию 2022 года. Обе организации – EIBF и FEP – солидарны с Украиной и, в частности, с украинскими писателями, переводчиками, издателями, книготорговцами и библиотекарями. Вместе с книжным сообществом всего мира консорциум EUPL осуждает нападения Российской Федерации и призывает к возобновлению мира в Украине, — отметили организаторы.

Литературная премия Европейского Союза была основана в 2009 году. Она призвана способствовать популяризации и международному продвижению творчества авторов художественной прозы из разных европейских стран.

Премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы Креативная Европа. Впервые Украина присоединилась к Литературной премии ЕС в 2019 году.

Фото: Евгения Кузнецова