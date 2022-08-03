Українська акторка Аліна Смоляр зіграла головну роль у серіалі Netflix. Робота отримала назву Любов, смерть та роботи.

Відомо, що одну із серій проєкту номіновано на Еммі. Досягнення стало заслугою режисера Альберто Міельго, який займався створенням багатьох всесвітньо відомих фільмів – Гаррі Поттер і Смертельні реліквії, Людина-павук: Навколо всесвіту, Труп нареченої, Трон: Повстання та багато інших.

– Це були незвичайні зйомки для мене, але дуже цікаві. Вражає розвиненість технологій у кіноіндустрії, ідея та режисерське бачення Альберто. Ми порозумілися, а знімальний процес пройшов за рекордно короткий час – зізнається актриса.

Сюжет серії Jibaro, яку номінували на Еммі, розповість історію про стосунки між Сиреною та солдатом, який вижив під час битви.

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Аліна зіграла таємничу жінку, одягнену в золото, яка є поєднанням фольклору з різних куточків світу. За словами Смоляр, вони хотіли наділити її красою, яка засліплює людину.

Режисер заявив, що глядачеві буде важко описати, хто хороший, а хто поганий.

Наразі Netflix займається й іншими цікавими проєктами – нещодавно було анонсовано аніме про Cyberpunk 2077, яке розповість про життя у світі майбутнього. Кіберпанк буває жорстоким, тому для головного героя підготовлені серйозні життєві випробування.