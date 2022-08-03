Украинская актриса Алина Смоляр сыграла главную роль в сериале Netflix. Работа получила название Любовь, смерть и роботы.

Известно, что одна из серий проекта номинирована на Эмми. Достижение стало заслугой режиссера Альберто Миельго, который занимался созданием многих всемирно известных фильмов — Гарри Поттер и Дары смерти, Человек-паук: Через вселенные, Труп невесты, Трон: Восстание и многие другие.

— Это были необычные съемки для меня, но очень интересные. Впечатляет развитость технологий в киноиндустрии, идея и режиссерское видение Альберто. Мы нашли общий язык, а съемочный процесс прошел за рекордно короткое время — признается актриса.

Сюжет серии Jibaro, которую номинировали на Эмми, расскажет историю об отношениях между Сиреной и солдатом, который выжил во время битвы.

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Алина сыграла таинственную женщину, одетую в золото, которая является сочетанием фольклора из разных уголков мира. По словам Смоляр, они хотели наделить ее красотой, которая ослепляет человека.

Режиссер заявил, что зрителю будет трудно описать, кто хороший, а кто плохой.

Сейчас Netflix занимается и другими интересными проектами — недавно было анонсировано аниме про Cyberpunk 2077, которое расскажет о жизни в мире будущего. Киберпанк бывает жестоким, поэтому для главного героя подготовлены серьезные жизненные испытания.