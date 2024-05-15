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Українка з найбільшими вилицями приголомшила мережу фото до операцій

15 Травня 2024, 15:22
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Українка з найбільшими вилицями приголомшила мережу фото до операцій

Блогерка з найбільшими вилицями Анастасія Покрещук показала своє фото до операцій на обличчі, грудях та сідницях. Підписники одноголосно висловили думку, що на тому треба було зупинитися.

Якою Анастасія Покрещук була до операцій

На своїй сторінці в Instagram Анастасія опублікувала фото у купальнику. На селфі вона постала із довгими білявими кучерями та ще без імплантів.

Анастасія Покрещук

Фото: Анастасія Покрещук/Instagram

– Років сім тому. Трішки спортсменка, – підписала знімок Покрещук.

На фото видно рельєф мʼязів ніг блогерки, також помітно, що вона тоді вже збільшила губи.

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Реакція мережі на фото Анастасії Покрещук до операцій

В коментарях фоловери українки з найбільшими вилицями зійшлися у думці, що блогерка мала дуже гарний вигляд.

  • М’язи, красива фігура, губи підколоті акуратно, волосся шикарне… Що не так? Навіщо ти це все зробила?
  • Не ображайся, але ти тут набагато кращий маєш вигляд, ніж зараз – натуральна.
  • Я і не думала, що вона така красунька була раніше.
  • Блін, така гарна була.
  • Можна було б зробити лише груди й вогонь. Від природи гарна фігура.
  • Така мені більше подобалась, а зараз це ваш вибір.

До слова, на коментарі критиків Анастасія Покрещук не звертає уваги. Серед її підписників є й ті, хто вважає, що вона вільна робити із собою все, що заманеться.

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Фото: Анастасія Покрещук

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