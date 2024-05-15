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Украинка с самыми большими скулами ошеломила сеть фото до операций

15 мая 2024, 15:22
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Украинка с самыми большими скулами ошеломила сеть фото до операций

Блогер с самыми большими скулами Анастасия Покрещук показала свое фото до операций на лице, груди и ягодицах. Подписчики единогласно высказали мнение, что на этом надо было остановиться.

Какой Анастасия Покрещук была до операций

На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала фото в купальнике. На селфи она предстала с длинными белокурыми кудрями и еще без имплантов.

Анастасія Покрещук

Фото: Анастасия Покрещук/Instagram

— Лет семь назад. Немножко спортсменка, — подписала снимок Покрещук.

На фото виден рельеф мышц ног блогера, также заметно, что она тогда уже увеличила губы.

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В комментариях фолловеры украинки с самыми большими скулами сошлись во мнении, что блогерша выглядела очень хорошо.

  • Мышцы, красивая фигура, губы подколоты аккуратно, волосы шикарные… Что не так? Зачем ты это все сделала?
  • Не обижайся, но ты здесь гораздо лучше выглядишь, чем сейчас — натуральная.
  • Я и не думала, что она такая красавица была раньше.
  • Блин, такая красивая была.
  • Можно было бы сделать только грудь и огонь. От природы красивая фигура.
  • Такая мне больше нравилась, а сейчас это ваш выбор.

К слову, на комментарии критиков Анастасия Покрещук не обращает внимания. Среди ее подписчиков есть и те, кто считает, что она вольна делать с собой все, что заблагорассудится.

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Фото: Анастасия Покрещук

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