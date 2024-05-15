Блогер с самыми большими скулами Анастасия Покрещук показала свое фото до операций на лице, груди и ягодицах. Подписчики единогласно высказали мнение, что на этом надо было остановиться.
Какой Анастасия Покрещук была до операций
На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала фото в купальнике. На селфи она предстала с длинными белокурыми кудрями и еще без имплантов.
— Лет семь назад. Немножко спортсменка, — подписала снимок Покрещук.
На фото виден рельеф мышц ног блогера, также заметно, что она тогда уже увеличила губы.
Реакция сети на фото Анастасии Покрещук до операций
В комментариях фолловеры украинки с самыми большими скулами сошлись во мнении, что блогерша выглядела очень хорошо.
- Мышцы, красивая фигура, губы подколоты аккуратно, волосы шикарные… Что не так? Зачем ты это все сделала?
- Не обижайся, но ты здесь гораздо лучше выглядишь, чем сейчас — натуральная.
- Я и не думала, что она такая красавица была раньше.
- Блин, такая красивая была.
- Можно было бы сделать только грудь и огонь. От природы красивая фигура.
- Такая мне больше нравилась, а сейчас это ваш выбор.
К слову, на комментарии критиков Анастасия Покрещук не обращает внимания. Среди ее подписчиков есть и те, кто считает, что она вольна делать с собой все, что заблагорассудится.
Фото: Анастасия Покрещук