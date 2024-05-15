Блогер с самыми большими скулами Анастасия Покрещук показала свое фото до операций на лице, груди и ягодицах. Подписчики единогласно высказали мнение, что на этом надо было остановиться.

Какой Анастасия Покрещук была до операций

На своей странице в Instagram Анастасия опубликовала фото в купальнике. На селфи она предстала с длинными белокурыми кудрями и еще без имплантов.

— Лет семь назад. Немножко спортсменка, — подписала снимок Покрещук.

На фото виден рельеф мышц ног блогера, также заметно, что она тогда уже увеличила губы.

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В комментариях фолловеры украинки с самыми большими скулами сошлись во мнении, что блогерша выглядела очень хорошо.

Мышцы, красивая фигура, губы подколоты аккуратно, волосы шикарные… Что не так? Зачем ты это все сделала?

Не обижайся, но ты здесь гораздо лучше выглядишь, чем сейчас — натуральная.

Я и не думала, что она такая красавица была раньше.

Блин, такая красивая была.

Можно было бы сделать только грудь и огонь. От природы красивая фигура.

Такая мне больше нравилась, а сейчас это ваш выбор.

К слову, на комментарии критиков Анастасия Покрещук не обращает внимания. Среди ее подписчиков есть и те, кто считает, что она вольна делать с собой все, что заблагорассудится.

Фото: Анастасия Покрещук