Музикант і композитор Саша Чемеров розповів про стосунки з артистами, що мають українське походження, але мовчать про війну в Україні. Він кілька років співпрацював з Олександром Реввою у проєкті Артур Пірожков. Чемеров уточнив, що Ревва родом з Донецька, досі має український паспорт, проте навіть не подзвонив колишньому продюсеру та сонграйтеру після повномасштабного вторгнення.

– Я йому писав, коли в моєму рідному Чернігові сталися жахливі прильоти, відео надсилав. Кажу: – Чого ти мовчиш, скотина, скажи що-небудь! – поділився Саша Чемеров у розмові на каналі Аліни Доротюк.

Музикант зазначив, що ніхто з його колишніх російських приятелів не вийшов з ним на звʼязок. Зокрема, акторка Ірина Горбачова, що народилася в Маріуполі, була дружиною Антона Савлепова з Quest Pistols, та з якою дружив Чемеров, відвернулася від України.

– Мати український паспорт чи народитися в Україні – не значить бути українцем. Так само, як є іноземці, які від початку повномасштабного вторгнення роблять дуже багато. Їх можна назвати українцями, – вважає музикант.

Саша Чемеров є співзасновником Культурного десанту – обʼєднання митців, що виступають з концертами для військових на деокупованих територіях.

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Фото: скрин з інтервʼю на каналі Аліни Доротюк