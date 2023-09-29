Артист Культурного десанту Коля Сєрга вважає, що зайняти крісло мінстра культури має людина, дотична до війська. Водночас вона має проявити себе ефективним менеджером.

– Це має бути людина дуже категорична. Там потрібно приходити з мечем, щоб ці джунглі підрізати й привести до тями, – поділився своїм баченням Сєрга на каналі Андріани Кучер.

На думку співака, нині культура формується безпосередньо в деокупованих містах, у прифронтових зонах і у військових підрозділах. Саме тому він бачить на посаді людину, яка це відчуває, спостерігає і зможе інтегрувати в цивільне суспільство. Також, вважає артист, майбутній очільник Міністерства культури має сам впливати на відомство, а не воно на нього.

– Потрібен хтось із дуже сильною волею, хто не боїться, – резюмував Коля Сєрга.

Проте відповідати на питання, чи пропонували йому очолити Мінкульт, артист відмовився.

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Культурний десант об’єднує українських митців, які виступають з концертами на лінії фронту, у військових шпиталях та звільнених від російських окупантів територіях. Основна ідея проєкту – допомога та підтримка духу військовослужбовців, а також захист вітчизняного культурного простору.