Музыкант и композитор Саша Чемеров рассказал об отношениях с артистами, которые имеют украинское происхождение, но молчат о войне в Украине. Он несколько лет сотрудничал с Александром Реввой в проекте Артур Пирожков. Чемеров уточнил, что Ревва родом из Донецка, до сих пор имеет украинский паспорт, однако даже не позвонил бывшему продюсеру и сонграйтеру после полномасштабного вторжения.

— Я ему писал, когда в моем родном Чернигове произошли ужасные прилеты, видео присылал. Говорю: — Чего ты молчишь, скотина, скажи что-нибудь! — поделился Саша Чемеров в разговоре на канале Алины Доротюк.

Музыкант отметил, что никто из его бывших российских приятелей не вышел с ним на связь. В частности, актриса Ирина Горбачева, которая родилась в Мариуполе, была женой Антона Савлепова из Quest Pistols, и с которой дружил Чемеров, отвернулась от Украины.

— Иметь украинский паспорт или родиться в Украине — не значит быть украинцем. Так же, как есть иностранцы, которые сначала полномасштабного вторжения делают очень много. Их можно назвать украинцами, — считает музыкант.

Саша Чемеров является соучредителем Культурного десанта — объединения артистов, которые выступают с концертами для военных на деоккупированных территориях.

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Фото: скрин с интервью на канале Алины Доротюк