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Українці, я захоплююся вами: Jah Khalib перебуває в Києві

28 Лютого 2022, 10:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Українці, я захоплююся вами: Jah Khalib перебуває в Києві

Казахстанський репер Jah Khalib (справжнє ім’я – Бахтіяр Мамедов) висловив українцям своє захоплення.

Артист тривалий час працював і будував кар’єру в Росії. На даний момент він перебуває в Києві.

– Ми на місці. Ми в Києві. З укриття в укриття… Живі, здорові, не панікуємо. Нікуди не їдемо. Українці, я тепер не просто люблю вас, я захоплююсь вами, – написав репер у Instagram-stories.

Jah Khalib казахстанський російськомовний репер, який народився в Алма-Аті. Першу широку популярність отримав завдяки соціальним мережам, де поширювалися його треки.

Влітку 2019 року переїхав жити до Києва. Тоді артист казав, що йому в Україні комфортно і він відчуває теплі почуття до нашої країни. До цього музикант жив у Москві.

Уже п’ятий день українські військові захищають наші території та героїчно протистоять окупантам. Україну підтримує весь цивілізований світ та всесвітньо відомі люди. Також проти війни в Україні висловлюються і відомі російські особи, які закликають владу РФ припинити кровопролиття.

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Фото: Jah Khalib

Теги
Jah Khalib , Війна в Україні
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