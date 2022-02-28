Казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) выразил украинцам свое восхищение.

Артист длительное время работал и строил карьеру в России. В данный момент он находится в Киеве.

— Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие… Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами, — написал рэпер в Instagram-stories.

Jah Khalib казахстанский русскоязычный рэпер, который родился в Алма-Ате. Первую широкую известность получил благодаря социальным сетям, где распространялись его треки.

Летом 2019 года переехал жить в Киев. Тогда артист говорил, что ему в Украине комфортно и он испытывает теплые чувства к нашей стране. До этого музыкант жил в Москве.

Уже пятый день украинские военные защищают наши территории и героически противостоят оккупантам. Украину поддерживает весь цивилизованный мир и всемирно известные люди. Также против войны в Украине высказываются и известные российские личности, которые призывают власть РФ прекратить кровопролитие.

Фото: Jah Khalib