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Украинцы, я восхищаюсь вами: Jah Khalib находится в Киеве

28 февраля 2022, 10:20
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Украинцы, я восхищаюсь вами: Jah Khalib находится в Киеве

Казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) выразил украинцам свое восхищение.

Артист длительное время работал и строил карьеру в России. В данный момент он находится в Киеве.

— Мы на месте. Мы в Киеве. Из укрытия в укрытие… Живы, здоровы, не паникуем. Никуда не едем. Украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами, — написал рэпер в Instagram-stories.

Jah Khalib казахстанский русскоязычный рэпер, который родился в Алма-Ате.  Первую широкую известность получил благодаря социальным сетям, где распространялись его треки.

Летом 2019 года переехал жить в Киев. Тогда артист говорил, что ему в Украине комфортно и он испытывает теплые чувства к нашей стране. До этого музыкант жил в Москве.

Уже пятый день украинские военные защищают наши территории и героически противостоят оккупантам. Украину поддерживает весь цивилизованный мир и всемирно известные люди. Также против войны в Украине высказываются и известные российские личности, которые призывают власть РФ прекратить кровопролитие.

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Фото: Jah Khalib

Теги
Jah Khalib , Війна в Україні
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