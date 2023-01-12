Український актор Дмитро Лінартович показав своє фото із лікарні після тяжкого поранення під Бахмутом.

Артист, який захищав Україну в лавах ЗСУ оприлюднив селфі, на якому видно, як сильно постраждало його обличчя, особливо праве око.

Незважаючи на серйозне поранення, на фото Дмитро усміхається, чим показує, що не має наміру втрачати силу духу. Також під фото Лінартович залишив номер своєї карти, щоб усі бажаючі могли зробити свій внесок у його одужання.

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– Українці, привіт! Ми незламні! І пам’ятайте, що ми перемагаємо! Моно – 5375 4114 2354 8630, – написав Дмитро під фото.

У коментарях захиснику бажають якнайшвидшого одужання.

Ваша сила духу надихає. Одужуйте швидше!

Ви наш герой! Дякую за те, що робите! Ми обов’язково переможемо, оскільки наші захисники неймовірні, сильні та сміливі!

Тримайтеся! Все буде Україна!

Такі, як ви – герої з великої літери! Щира подяка за наш спокійний сон. Люди завжди пишатимуться вами.

Одужуйте якнайскоріше. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Дмитра Лінартовича було тяжко поранено в боях за місто Соледар під Бахмутом. Захисник отримав важку контузію та осколкове поранення.

Фото: Дмитро Лінартович