Модель Єлизавета Бардаш відхрестилася від заяв чоловіка Юрія щодо порівняння України з нацистською Німеччиною. Вона заявила, що всі люди помиляються, і вона не має жодного стосунку до слів свого обранця.

Про це Єлизавета заявила в Instagram.

– Я точно не причетна до того, що постить мій чоловік, – написала модель.

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Дружина продюсера написала, що людям властиво помилятися одне в одному.

– Усі ми колись помиляємось у людях, – додала Бардаш.

Коротких висловлювань щодо позиції чоловіка було недостатньо – Єлизавета опублікувала пост, який присвятила своєму чоловікові. У публікації модель натякнула, що Юрій нікого ніколи не любив і не здатний бачити красу довкола – його цікавлять лише цифри. Ймовірно, йдеться про гроші.

– Я знаю одну планету, там живе такий пан із багряним обличчям. Він за все своє життя жодного разу не понюхав квітки та жодного разу не глянув на зірку. Він ніколи нікого не любив. Він зайнятий лише одним: він складає цифри. І з ранку до ночі твердить одне: Я людина серйозна! Я людина серйозна! – Зовсім як ти. І прямо роздмухується від гордості. А насправді вона не людина. Він гриб, – загадково описала Бардаша Єлизавета.

Слова про гриб – пряме посилання до музичного колективу Гриби, яким займався Юрій до 2017 року.

Відомо, що Бардаш порівняв Україну з нацистською Німеччиною, тим самим розлютив мережу. Це не перший випадок, коли він просуває прокремлівські фантазії у маси. Він порівняв фразу Німеччина – понад усе часів Другої світової війни з гаслом Україна – понад усе!

Нині Юрій разом зі своєю родиною в Грузії, де пересиджує війну в країні, де він народився. Його неоднозначне ставлення до війни та дій Росії змусило українських артистів переглянути свою співпрацю – так зробив і Wellboy.