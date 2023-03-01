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Персони

Ударив в обличчя і пошкодив колонки: Тревіса Скотта звинувачують у побитті

1 Березня 2023, 20:10
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ударив в обличчя і пошкодив колонки: Тревіса Скотта звинувачують у побитті
Джерело: Depositphotos

Репера Тревіса Скотта звинувачують у побитті чоловіка. Музикант нібито вдарив жертву в обличчя і пошкодив звукове обладнання на $12 тис.

Про це стало відомо від інсайдерів із поліції, яка відреагувала на виклик через бійку. Інцидент стався у Нью-Йорку в одному з нічних клубів.

Так, Скотт вступив у суперечку зі звукорежисером після бійки чоловік не скаржився на біль і не мав тілесних ушкоджень на момент складання протоколу. Щодо музиканта, то він пошкодив відеоекран і колонки, а потім зник на невідомому авто.

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Щоправда, артиста не заарештували після подання заяви в поліцію.

Тревіс прийшов до клубу злим і нетверезим він був розлючений. На його футболці було написано Відвали. Наче він був готовий до битви. Це було передвістя, заявив інсайдер.

Схоже, Скотт був незадоволений якістю звуку в закладі, тож суперечка сталася протягом 10 хвилин, за які артист був присутній у клубі. Звукорежисер зменшив звук колонок, оскільки вони видавали неякісне звучання.

Потім Тревіс підійшов до чоловіка, агресивно кричачи йому в обличчя, чому він зменшив звук, а потім вдарив звукооператора. Це викликало великий переполох між охороною музиканта та охороною клубу. Після цього Скотт забрав телефон в одного фаната і кинув його на підлогу, заявило джерело.

Нагадаємо, що останнім часом зірка постійно привертає до себе увагу. На початку цього року стало відомо, що Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер розійшлися. Це відбувається не вперше. Тим паче вони разом виховують двох дітей молодша дитина народилася в лютому 2022 року.

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Джерело
PageSix
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