Ударил в лицо и повредил колонки: Трэвиса Скотта обвиняют в избиении

Репера Трэвиса Скотта обвиняют в избиении мужчины. Музыкант якобы ударил жертву в лицо и повредил звуковое оборудование на $12 тыс.

Об этом стало известно от инсайдеров из полиции, которая отреагировала на вызов из-за драки. Инцидент произошел в Нью-Йорке в одном из ночных клубов.

Так, Скотт вступил в перепалку со звукорежиссером — после драки мужчине не жаловался на боль и не имел телесных повреждений на момент составления протокола. Что касается музыканта, то он повредил видеоэкран и колонки, а затем скрылся на неизвестном авто.

Сейчас смотрят

Правда, артиста не арестовали после подачи заявлению в полицию.

— Трэвис пришел в клуб злым и нетрезвым — он был в ярости. На его футболке было написано Отвали. Как будто он был готов к битве. Это было предвестие, — заявил инсайдер.

Похоже, Скотт был недоволен качеством звука в заведении, и перепалка произошла в течении 10 минут, за которые артист присутствовал в клубе. Звукорежиссер уменьшил звук колонок, так как они издавали некачественное звучание.

— Затем Трэвис подошел к мужчине, агрессивно крича ему в лицо, почему он убавил звук, а затем ударил звукооператора. Это вызвало большой переполох между охраной музыканта и охраной клуба. После этого Скотт забрал телефон у одного фаната и бросил его на пол, — заявил источник.

Напомним, что в последнее время звезда постоянно привлекает к себе внимание. В начале этого года стало известно, что Трэвис Скотт и Кайли Дженнер разошлись. Это происходит не первый раз. Тем более, они вместе воспитывают двоих детей — младший ребенок родился в феврале 2022 года.