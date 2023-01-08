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История повторяется. Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

8 января 2023, 14:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт
Источник: Getty Images

Американская блогер Кайли Дженнер и рэп-исполнитель Трэвис Скотт расстались.

По словам близкого источника, влюбленные должны были провести праздники вместе, однако Кайли  уехала в Аспен, чтобы побыть там со своей семьей и друзьями.

— Такое случалось уже много раз, они известны тем, что снова и снова расстаются, но всегда остаются друзьями и отличными родителями, — добавил инсайдер.

Сами знаменитости никаких комментариев по этому поводу не давали.

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Напомним, это не первый раз, когда они расстаются, такое уже случалось в 2019 году, после рождение их первой дочери Сторми. Несмотря на это, они старались много времени проводить вместе ради малышки и вновь стали парой.

В феврале 2022 года Кайли и Трэвис стали родителями во второй раз. У них родился сын.

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Источник
Us Weekly
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