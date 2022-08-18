Учаснику Kalush Orchestra заблокували акаунт у TikTok через скарги росіян

Учаснику українського гурту Kalush Orchestra КилимМену заблокували акаунт у TikTok через масові скарги росіян.

Про це колектив повідомив на офіційному Telegram-каналі.

– Люба TikTok-командо. Прохання розблокувати акаунт учасника гурту Kalush Orchestra – КилимМена. Цей акаунт не порушував жодних правил TikTok, там були лише розважальні відео, – звернулися учасники Kalush Orchestra до керівників соцмережі.

Крім цього, команда Kalush Orchestra просить прихильників допомогти їм із розблокуванням акаунту КилимМена kalush_carpet в TikTok.

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Для цього потрібно зайти з власної сторінки в технічну підтримку соціальної мережі і написати їм повідомлення за зразком нижче.

Нагадаємо, раніше колектив Kalush Orchestra відмовився виступати на одній сцені з діджеями з Росії на фестивалі Sea Dance Festival у Чорногорії.

Спочатку учасники гурту зверталися до організаторів фестивалю з проханням прибрати із програми росіянку Ніну Кравіц. Проте вони назвали такі вимоги “зачисткою сцени” та дискримінацією за національністю.