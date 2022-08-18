Участнику Kalush Orchestra заблокировали аккаунт в TikTok из-за жалоб россиян

Участнику украинской группы Kalush Orchestra КилимМэну заблокировали аккаунт в TikTok из-за массовых жалоб россиян.

Об этом коллектив сообщил на официальном Telegram-канале.

— Любимая TikTok-команда. Просьба разблокировать аккаунт участника группы Kalush Orchestra – КилимМена. Этот аккаунт не нарушал никаких правил TikTok, там были только развлекательные видео, – обратились участники Kalush Orchestra к руководителям соцсети.

Кроме этого, команда Kalush Orchestra просит поклонников помочь им с разблокировкой аккаунта КилимМэна kalush_carpet в TikTok.

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Для этого нужно зайти со своей страницы в техническую поддержку социальной сети и написать им сообщение по образцу ниже.

Напомним, ранее коллектив Kalush Orchestra отказался выступать на одной сцене с диджеями из России на фестивале Sea Dance Festival в Черногории.

Сначала участники группы обращались к организаторам фестиваля с просьбой убрать из программы россиянку Нину Кравиц. Однако они назвали такие требования “зачисткой сцены” и дискриминацией по национальности.