Учасниця Холостяка показала таємне весілля та нового обранця

Учасниця романтичного реаліті Холостяк Ірина Скорикова опублікувала фотографії зі свого таємного весілля.

Відомо, що святкування відбулося ще наприкінці серпня, проте тоді дівчина хоч і зізналася, що в її житті новий етап, але без подробиць. Також вона тоді не показала і свого обранця.

Однак через місяць Ірина опублікувала серію фото з весілля, на яких видно її коханого.

– Який прекрасний день, – підписала фото Ірина.

В день весілля Скорикова була вбрана у лаконічну білу сукню. Волосся дівчина зібрала в низький пучок.

Також на фото можна побачити і сина Ірини від першого шлюбу.

Хто така Ірина Скорикова

Ірина була учасницею реаліті Холостяк 3. Тоді вона з іншими дівчатами боролася за серце пластичного хірурга Андрія Іскорнєва. Дівчина пішла буквально перед фіналом, в якому холостяк вручив обручку Анні Козир. Однак стосунки після проекту він намагався побудувати з іншою фіналісткою Яною Станішевською, яка від нього завагітніла на проекті. У дівчини не вийшло зберегти дитину, і пара розлучилася.

Потім стало відомо, що Андрій Іскорнєв зустрічається з Іриною Скориковою. Однак їхні стосунки не витримали побуту і відстані. За словами холостяка, їхні взаємини швидко переросли в дружні.