Участница Холостяка показала тайную свадьбу и нового избранника

Участница романтического реалити Холостяк Ирина Скорикова опубликовала фотографии со своей тайной свадьбы.

Известно, что торжество состоялось еще в конце августа, однако тогда девушка хоть и призналась, что в ее жизни новый этап, но без подробностей. Также она тогда не показала и своего избранника.

Однако вот спустя месяц Ирина опубликовала серию фото со свадьбы, на которых видно и ее возлюбленного.

— Какой прекрасный день, — подписала фото Ирина.

На свадьбу Скориков выбрала лаконичное, белое платье. Волосы девушка уложила в низкий пучок.

Также на фото можно увидеть и сына Ирины от первого брака.

Кто такая Ирина Скорикова

Ирина была участнице реалити Холостяк 3. Тогда она с другими девушка боролась за сердце пластического хирурга Андрея Искорнева. Девушка ушла буквально перед финалом, в котором холостяк вручил кольцо Анне Козырь. Однако отношения после проекта он пытался построить с другой финалисткой Яной Станишевской, которая от него забеременела на проекте. У девушки не получилось сохранить ребенка, и пара рассталась.

Потом стало известно, что Андрей Искорнев встречается с Ириной Скориковой. Однако их отношения не выдержали быта и расстояния. По словам холостяка, их отношениях быстро переросли в дружеские.