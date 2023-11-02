Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп до треку Не святі. Премєра пісні відбулася тиждень тому, тож артистка назвала відео “логічним огранюванням” до композиції.

Про що трек Не святі

За словами Тіни Кароль, в рядки композиції лягли романтичні та пристрасні історії життя. Ця пісня має донести важливість почуттів та освідчень, які не треба відкладати на потім, зазначено в описі до кліпу.

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– Хтось каже, що впала народжуваність, тож виправляємо це під цей саундтрек кохання, – написала Кароль, презентуючи пісню шанувальникам в Instagram.

У кліпі артистка співає під дощем у звабливій сукні, а наколо неї змінюються чоловічі образи. Наприкінці все сплахує яскравим полумʼям.

Реакція мережі на кліп Не святі

Шанувальники творчості Тіни Кароль схвально сприйняли нову відеороботу. Вони вже встигли залишити чимало коментарів у Youtube.

Яке точне визначення кохання. Тіна неперевершена на екрані. Має бути англомовна версія. Шедевр.

Кліп можна переглядати тисячу разів, і він не набридне. Пісня неймовірна, стала однією з улюблених. Дякуємо і безмежно любимо!

Дуже чуттєво! І пісня, і кліп, наче солодка отрута, проникли в серце і в душу!

Кліп – шедевр, глибокі людські почуття, їхня сила і біль… Тіно, це прекрасно і неймовірно, браво!

Дуже пристрасна та красива робота! Дощ, вогонь – вау!

Фото: скрин з кліпу Тіни Кароль Не святі