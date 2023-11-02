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В соблазнительном платье под дождем: Тина Кароль выпустила клип к песне Не святі

2 ноября 2023, 10:43
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль в кліпі Не святі

Украинская певица Тина Кароль презентовала клип к треку Не святі. Премьера песни состоялась неделю назад, поэтому артистка назвала видео “логической огранкой” к композиции.

О чем трек Не святі

По словам Тины Кароль, в строки композиции легли романтические и страстные истории жизни. Эта песня должна донести важность чувств и признаний, которые не надо откладывать на потом, указано в описании к клипу.

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— Кто-то говорит, что упала рождаемость, поэтому исправляем это под этот саундтрек любви, — написала Кароль, представляя песню поклонникам в Instagram.

В клипе артистка поет под дождем в соблазнительном платье, а вокруг нее меняются мужские образы. В конце все вспыхивает ярким пламенем.

Реакция сети на клип Не святі

Поклонники творчества Тины Кароль одобрительно восприняли новую видеоработу. Они уже успели оставить немало комментариев в Youtube.

  • Какое точное определение любви. Тина бесподобна на экране. Должна быть англоязычная версия. Шедевр.
  • Клип можно просматривать тысячу раз, и он не надоест. Песня невероятная, стала одной из любимых. Спасибо и бесконечно любим!
  • Очень чувственно! И песня, и клип, словно сладкий яд, проникли в сердце и в душу!
  • Клип — шедевр, глубокие человеческие чувства, их сила и боль… Тина, это прекрасно и невероятно, браво!
  • Очень страстная и красивая работа! Дождь, огонь — вау!
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Фото: скрин из клипа Тины Кароль Не святі

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