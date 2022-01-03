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В золотом платье и классическом костюме: Потап и Настя Каменских показали свои новогодние образы

3 января 2022, 12:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских и ее муж, музыкальный продюсер Потап покрасовались на фоне елки в невероятно красивых нарядах и поздравили всех с праздниками.

— Хочется написать еще раз — с Новым Годом, любимые! Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете?, — подписала певица снимок.

Фотографией Настя поделилась в Instagram. Кадры сделаны дома у звездных супругов. На снимке они позируют возле елки — Настя красуется в длинном в пол золотистом платье с вырезом до берда и открытыми плечами. Cвой образ она дополнила золотыми аксессуарами, а на ногах у нее босоножки в цвет платья.

Потап также принарядился для снимка — он красуется в классическом черном костюме с белой рубашкой, а на ногах у него лакированные туфли.

Пользователи моментально отреагировали на снимок пары и вопросы Каменских о праздниках:

  • Как же вы красиво выглядите! Платье огонь на девочке бомбе!
  • Какая шикарная!
  • Самая красивая пара Украины!
  • Голливудская пара!
  • Восхищаюсь вашей фигурой, Настя ! Вы большая молодчина!

Стоит отметить, что поклонники не редко пытаются уличить Настю Каменских в беременности, пристально рассматривая ее каждое фото. Однако пока что всех их догадки не подтверждались.

Ранее Настя уже делалась списком фильмов, которые хочет просмотреть во время новогодних праздников. В него входят как комедии, так и праздничные истории. Эти картины точно не дадут заскучать во время длительного отдыха.

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Настя Каменских , Потап , Потап и Настя Каменских
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