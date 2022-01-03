Украинская певица Настя Каменских и ее муж, музыкальный продюсер Потап покрасовались на фоне елки в невероятно красивых нарядах и поздравили всех с праздниками.

— Хочется написать еще раз — с Новым Годом, любимые! Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете?, — подписала певица снимок.

Фотографией Настя поделилась в Instagram. Кадры сделаны дома у звездных супругов. На снимке они позируют возле елки — Настя красуется в длинном в пол золотистом платье с вырезом до берда и открытыми плечами. Cвой образ она дополнила золотыми аксессуарами, а на ногах у нее босоножки в цвет платья.

Потап также принарядился для снимка — он красуется в классическом черном костюме с белой рубашкой, а на ногах у него лакированные туфли.

Пользователи моментально отреагировали на снимок пары и вопросы Каменских о праздниках:

Как же вы красиво выглядите! Платье огонь на девочке бомбе!

Какая шикарная!

Самая красивая пара Украины!

Голливудская пара!

Восхищаюсь вашей фигурой, Настя ! Вы большая молодчина!

Стоит отметить, что поклонники не редко пытаются уличить Настю Каменских в беременности, пристально рассматривая ее каждое фото. Однако пока что всех их догадки не подтверждались.

Ранее Настя уже делалась списком фильмов, которые хочет просмотреть во время новогодних праздников. В него входят как комедии, так и праздничные истории. Эти картины точно не дадут заскучать во время длительного отдыха.