Украинская певица Настя Каменских и ее муж, музыкальный продюсер Потап покрасовались на фоне елки в невероятно красивых нарядах и поздравили всех с праздниками.
— Хочется написать еще раз — с Новым Годом, любимые! Как вы? Как отпраздновали? Или еще празднуете?, — подписала певица снимок.
Фотографией Настя поделилась в Instagram. Кадры сделаны дома у звездных супругов. На снимке они позируют возле елки — Настя красуется в длинном в пол золотистом платье с вырезом до берда и открытыми плечами. Cвой образ она дополнила золотыми аксессуарами, а на ногах у нее босоножки в цвет платья.
Потап также принарядился для снимка — он красуется в классическом черном костюме с белой рубашкой, а на ногах у него лакированные туфли.
Пользователи моментально отреагировали на снимок пары и вопросы Каменских о праздниках:
- Как же вы красиво выглядите! Платье огонь на девочке бомбе!
- Какая шикарная!
- Самая красивая пара Украины!
- Голливудская пара!
- Восхищаюсь вашей фигурой, Настя ! Вы большая молодчина!
Стоит отметить, что поклонники не редко пытаются уличить Настю Каменских в беременности, пристально рассматривая ее каждое фото. Однако пока что всех их догадки не подтверждались.
Ранее Настя уже делалась списком фильмов, которые хочет просмотреть во время новогодних праздников. В него входят как комедии, так и праздничные истории. Эти картины точно не дадут заскучать во время длительного отдыха.