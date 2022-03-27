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Imagine Dragons, сльози ведучих і дитячий голос бомбосховищ: головне про концерт Save Ukraine

27 Березня 2022, 21:40
Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Imagine Dragons, сльози ведучих і дитячий голос бомбосховищ: головне про концерт Save Ukraine

Ввечері 27 березня відбувся грандіозний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine – #StopWar.

Українські та світові згуртувалися, аби висловити підтримку України, яка опинилася у вирі війни після повномасштабного вторгнення РФ.

У такий спосіб співаки та артисти змогли не лише підняти настрій та бойовий дух мільйонів українців вдома та закордоном, а й зібрати фінансову допомогу для потерпілих від війни.

Трансляція концерту Save Ukraine – #StopWar проходила на площах понад 15 міст світу. Зокрема, на вулиці вийшли мешканці таких міст – Берлін, Лондон, Мілан, Прага, Братислава, Торонто, Амстердам, Малага, Тель Авів, Відень, Варшава, Клуж, Стокгольм, Таллін.

Хедлайнерами благодійного телемарафону стали Imagine Dragons, Fatboy Slim, Джамала, Руслана, Тіна Кароль, MONATIK, The Hardkiss та багато інших зірок.

Британський артист Стінг

Дівчинка Амелія з бомбосховища

Американський гурт Imagine Dragons

Славко Вакарчук

Тіна Кароль та Юлія Саніна (The Hardkiss)

Португальський співак Салвадор Собрал

MONATIK

Теги
Благодійність , Війна в Україні , Концерт , Російська агресія
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