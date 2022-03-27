Ввечері 27 березня відбувся грандіозний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine – #StopWar.
Українські та світові згуртувалися, аби висловити підтримку України, яка опинилася у вирі війни після повномасштабного вторгнення РФ.
У такий спосіб співаки та артисти змогли не лише підняти настрій та бойовий дух мільйонів українців вдома та закордоном, а й зібрати фінансову допомогу для потерпілих від війни.
Трансляція концерту Save Ukraine – #StopWar проходила на площах понад 15 міст світу. Зокрема, на вулиці вийшли мешканці таких міст – Берлін, Лондон, Мілан, Прага, Братислава, Торонто, Амстердам, Малага, Тель Авів, Відень, Варшава, Клуж, Стокгольм, Таллін.
Хедлайнерами благодійного телемарафону стали Imagine Dragons, Fatboy Slim, Джамала, Руслана, Тіна Кароль, MONATIK, The Hardkiss та багато інших зірок.