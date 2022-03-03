Антон Птушкин опубликовал видео, где вместе с другими известными украинцами обратился к российским блогерам.

В ролике также взяли участие: Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Ян Гордиенко, Юра Каплан, Саша Чистова, Настя Гонцул, Дмитрий Евтушенко, Владимир Дантес, Коля Зырянов, Мурафа, Андрей Лузан и многие другие.

— Обращаемся к нашим коллегам, российским блогерам. Мы не будем вас ни в чем обвинять. Давайте поговорим. Вы знаете, что сейчас происходит в нашей стране — Путин приказал атаковать Украину. В 5 утра начались взрывы, нас начали бомбить. Представьте, что все, что вы так любили и берегли, больше не принадлежит вам. С тех пор как Россия напала на Украину, ежедневно умирают мирные жители, среди которых женщины, дети, старики, — начали свое обращение блогеры.

Наши знаменитости заявили, что блогеры не виноваты в этом, но также обвинили в молчании.

— Но давайте на чистоту — каждый из вас еще хочет собраться с друзьями, посмотреть нового Бэтмена или просто взглянуть на чистое и мирное небо над головою. Наша армия убила более 6 тыс. российских солдат. Гробы уже едут, и будут ехать, если ваша власть не перестанет нас бомбить. Мы обвиняем вас в молчании. Вы — сила и слово вашего народа. Наконец-то у вас появился шанс менять свою жизнь и жизнь вашей аудитории к лучшему. Сделайте пост о том, что на самом деле происходит в Украине. Напишите о геноциде, который Путин устроил всем людям, — заявили наши звезды.

Напомним, что еще 25 февраля Птушкин записал свое обращение, где рассказал, что находится в Киеве, вместе со своей мамой, которая уже была вынуждена бежать из Луганска в 2014 году. Он также обратился к россиянам, и призвал их выступить против войны, так как она коснется и их. Блогер заявил, что он верит в лучшее.