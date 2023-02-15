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У светрі і строгому костюмі: Ілон Маск зробив свого пса Флокі гендиректором Twitter

15 Лютого 2023, 13:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск віддав своєму собаці породи сіба-іну на прізвисько Флокі місце керівника соцмережі Twitter.

Бізнесмен опублікував у Twitter фото свого чотирилапого друга за столом у кріслі гендиректора платформи.

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– Новий генеральний директор Twitter дивовижний. Він відмінно розбирається в цифрах! І у нього є почуття стилю, – жартівливо написав Маск.

На фото Флокі позує в чорному светрі з написом СЕО. На робочому столі стоїть міні-ноутбук і документи. На інших кадрах він у строгому костюмі і окулярах вже з великою кількістю паперів.

Варто зазначити, користувачі мережі оцінили жарт Ілона про нового гендиректора. Деякі також припустили, що такі фото можуть бути якось пов’язані з криптовалютою Dogecoin, оскільки саме собака породи сіба-іну є її обличчям.

  • Гаразд, тепер і я хочу працювати в Twitter.
  • Dogecoin, коли?
  • Чи додасть Twitter можливість повідомляти про жорстоке поводження з тваринами під новим керівництвом?
  • Це якісь натяки на Dogecoin?
  • Тепер це генеральний директор, якому я можу довіряти. Впертий і суворий лідер.
  • Мабуть це була пропозиція, від якої він не зміг відмовитися.
  • Він виконає добру роботу, – пишуть в коментарях під фото Флокі.

Ще в грудні стало відомо, що Ілон Маск готовий покинути пост глави Twitter, якщо цього захочуть самі користувачі соцмережі. Тоді він зробив голосування в своєму профілі і велика частина людей проголосувала за – тобто, за те, щоб він пішов з цієї посади, оскільки з моменту придбання Twitter за $44 млрд мільярдер дивує своїх підписників.

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