Американський мільярдер Ілон Маск віддав своєму собаці породи сіба-іну на прізвисько Флокі місце керівника соцмережі Twitter.

Бізнесмен опублікував у Twitter фото свого чотирилапого друга за столом у кріслі гендиректора платформи.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023 Зараз дивляться

– Новий генеральний директор Twitter дивовижний. Він відмінно розбирається в цифрах! І у нього є почуття стилю, – жартівливо написав Маск.

На фото Флокі позує в чорному светрі з написом СЕО. На робочому столі стоїть міні-ноутбук і документи. На інших кадрах він у строгому костюмі і окулярах вже з великою кількістю паперів.

Варто зазначити, користувачі мережі оцінили жарт Ілона про нового гендиректора. Деякі також припустили, що такі фото можуть бути якось пов’язані з криптовалютою Dogecoin, оскільки саме собака породи сіба-іну є її обличчям.

Гаразд, тепер і я хочу працювати в Twitter.

Dogecoin, коли?

Чи додасть Twitter можливість повідомляти про жорстоке поводження з тваринами під новим керівництвом?

Це якісь натяки на Dogecoin?

Тепер це генеральний директор, якому я можу довіряти. Впертий і суворий лідер.

Мабуть це була пропозиція, від якої він не зміг відмовитися.

Він виконає добру роботу, – пишуть в коментарях під фото Флокі.

And has ???????? style pic.twitter.com/9rcEtu9w1Z — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

Ще в грудні стало відомо, що Ілон Маск готовий покинути пост глави Twitter, якщо цього захочуть самі користувачі соцмережі. Тоді він зробив голосування в своєму профілі і велика частина людей проголосувала за – тобто, за те, щоб він пішов з цієї посади, оскільки з моменту придбання Twitter за $44 млрд мільярдер дивує своїх підписників.