На війні за свободу України загинув актор і спортсмен Євген Світличний. Життя бійця обірвалося 19 липня 2023 року на 30 році життя.

Про це заявили режисер Олег Сенцов і продюсер Денис Іванов.

Так, Іванов зазначив, що Світличний втілив образ Карася у фільмі Носоріг.

Нагадаємо, що Світличний бився з Росією у лавах 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС Вовки Да Вінчі. У пресслужбі роти зазначили, що боєць мав позивний Жека.

Відомо, що фільм Носоріг 2022 року розповідає про головного героя, який почав свій кривавий шлях із бандитизму в Україні 90-их, але доля його привела не туди, куди він хотів. Картина зуміла завоювати серця як глядачів, так і критиків з усього світу.

Війна продовжує забирати талановитих і сміливих людей – у грудні 2022 року помер учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко. Щоправда, без подробиць про те, де він служив і як загинув.