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В стрелецком бою погиб актер и спортсмен Евгений Светличный

31 июля 2023, 09:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Євген Світличний

На войне за свободу Украины погиб актер и спортсмен Евгений Светличный. Жизнь бойца оборвалась 19 июля 2023 года на 30 году жизни.

Об этом заявили режиссер Олег Сенцов и продюсер Денис Иванов.

Так, Иванов отметил, что Светличный воплотил образ Карася в фильме Носорог.

Напомним, что Светличный сражался с Россией в рядах в 1 отдельной штурмовой роте ДУК ПС Волки Да Винчи. В пресс-службе роты отметили, что боец имел позывной Жека.

Фильм Носорог 2022 года рассказывает о мужчине, который начал свой путь с бандитизма в Украине 90-х, но судьба его привела не туда, куда он хотел. Картина сумела завоевать сердца как зрителей, так и критиков со всего мира.

Война продолжает забирать талантливых и смелых людей — в декабре 2022 года умер участник Лиги Смеха Ярослав Гаркавко

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