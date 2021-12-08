В США умерла 23-летняя певица, похожая на Селену Гомес

В США умерла певица и участница America’s Got Talent Скайлер Гикс, которая очень похожа на Селену Гомес. Ее нашли мертвой в доме друга в Южной Каролине. Девушке было всего 23 года.
— Она будет жить своей музыкой, — сказала мать Гикса Джоди для TMZ, которая сообщила новость о смерти.
Было не сразу понятно, как умерла Гикс. Мать рассказала изданию, что ее дочь страдала от злоупотребления психоактивными веществами.
Впервые девушка прославилась благодаря участию в шоу America’s Got Talent. На сцене шоу она исполнила песню, которую написала сама. Тогда ей было всего 14 лет.
Она покинула America’s Got Talent на втором этапе шоу.
В сети заметили сильное сходство Скайлер с известной певицей Селеной Гомес, поэтому ее часто называли ее двойником.