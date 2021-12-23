У Польщі помер українець Георгій Корольов, який знімався у фільмах і брав участь у місцевих Танцях з зірками. 34-річного чоловіка намагалися реанімувати медики, проте їм не вдалося допомогти танцюристу.

Поки залишається невідомою причина смерті артиста, проте видання Superexpress пише, що Георгій помер через раптові проблеми із серцем.

22 грудня смерть Корольова підтвердила його обраниця Евеліна Батор. За її словами, чоловік помер 21 грудня.

Місцеві ЗМІ пишуть, що причиною смерті танцюриста стало запалення серцевого м’яза. У день трагедії Корольов раптово впав, коли збирався на тренування. На місце події приїхали медики, проте вони не змогли врятувати Георгія.

Георгій Корольов – танцівник з Одеси. Він народився в сім’ї бортпровідниці та професійного футболіста. Артист приїхав до Польщі з Одеси 18 років тому. Там він реалізовувався як актор та танцівник. Публіка його знає, як учасника шоу Танці із зірками та Як вони співають.