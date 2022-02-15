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У спортивних костюмах і кросівках: Приходько показала день розпису з чоловіком

15 Лютого 2022, 10:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У спортивних костюмах і кросівках: Приходько показала день розпису з чоловіком
Джерело: Анастасія Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісний архівний знімок із їхнього з чоловіком весілля.

На фото, яке артистка оприлюднила в Instagram, закохані зображені в однакових спортивних чорних костюмах. Очевидно, що на цьому кадрі пара узаконює стосунки.

Кадром Анастасія вирішила поділитись із честь Дня всіх закоханих, який відзначали 14 лютого.

– Свого Валентина я люблю півжиття, з них 10 років у шлюбі, і у нас є троє маленьких янголят, – підписала знімок Приходько.

Шанувальники прийшли в захват від рідкісного фото і закидали подружжя компліментами.

  • Будьте щасливі разом ще багато років.
  • Захоплююсь вами.
  • Як прикольно! Офігенні костюми!
  • Не в шлюбі! В союзі! Люблю вас! Нехай ваше кохання тільки міцніє і процвітає.
  • Міцного щастя вам!
  • Щастя та причин для щастя бажаю вам!
  • Прекрасна пара! Щастя вам! – Пишуть у коментарях Приходько.

Анастасія Приходько рідко публікує світлини зі своїм чоловіком, підприємцем Олександром. Якщо виконавиця все ж таки ділиться кадрами, то обличчя чоловіка закрите.

Проте своїх почуттів до чоловіка співачка не приховує, чим регулярно ділиться з підписниками.

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Анастасія Приходько
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