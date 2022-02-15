Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісний архівний знімок із їхнього з чоловіком весілля.

На фото, яке артистка оприлюднила в Instagram, закохані зображені в однакових спортивних чорних костюмах. Очевидно, що на цьому кадрі пара узаконює стосунки.

Кадром Анастасія вирішила поділитись із честь Дня всіх закоханих, який відзначали 14 лютого.

– Свого Валентина я люблю півжиття, з них 10 років у шлюбі, і у нас є троє маленьких янголят, – підписала знімок Приходько.

Шанувальники прийшли в захват від рідкісного фото і закидали подружжя компліментами.

Будьте щасливі разом ще багато років.

Захоплююсь вами.

Як прикольно! Офігенні костюми!

Не в шлюбі! В союзі! Люблю вас! Нехай ваше кохання тільки міцніє і процвітає.

Міцного щастя вам!

Щастя та причин для щастя бажаю вам!

Прекрасна пара! Щастя вам! – Пишуть у коментарях Приходько.

Анастасія Приходько рідко публікує світлини зі своїм чоловіком, підприємцем Олександром. Якщо виконавиця все ж таки ділиться кадрами, то обличчя чоловіка закрите.

Проте своїх почуттів до чоловіка співачка не приховує, чим регулярно ділиться з підписниками.