Українська співачка Анастасія Приходько разом чоловіком та трьома дітьми живе у двоповерховому будинку у селі Крюковщина, що під Києвом.

Маєток зірки зроблений в англійському стилі, він має площу 200 квадратних метрів.

За документами з реєстру майнових прав на нерухомість, заміська садиба оформлена на артистку. Ділянку площею 600 квадратних метрів Приходько придбала у липні 2018 року, і тоді ж там почали зводити будинок.

Анастасія Приходько досить лаконічно облаштувала ділянку навколо дому. Перед входом є галявина, паркомісце та гойдалки з лози у вигляді коконів.

На задньому дворі є критий басейн, бесідка для барбекю, тераса для сніданків і майданчик для дозвілля дітей – пісочниця, гірка, батут. Інтер’єр самої квартири зроблений у світлих кольорах.

На сайтах з продажу нерухомості подібні маєтки як у Приходько наразі коштують від 6 до 7 млн грн, в залежності від якості ремонту.

Варто зауважити, що у селі Крюківщина, яке розташоване в 15 хвилинах їзди від Києва, також живе мультиартист Дмитро Монатик із сім’єю, виконавці Надя Дорофєєва, Володимир Дантес та хореограф Олена Шоптенко.

Усі особняки зірок розташовані по сусідству та зроблені в однаковому стилі.

Нещодавно величезну ділянку там придбала співачка Джамала. Також зведенням будинку у Крюківщині займається шоумен Володимир Остапчук.