Украинская певица Анастасия Приходько показала редкий архивный снимок с их с мужем росписи.

На фото, которое артистка обнародовала в Instagram, возлюбленные запечатлены в одинаковых спортивных черных костюмах. Очевидно, что на этом кадре пара узаконивает отношения.

Кадром Анастасия решила поделиться в честь Дня всех влюбленных, который отмечали 14 февраля.

— Своего Валентина я люблю полжизни, из них 10 лет в браке, и у нас есть трое маленьких ангелочков, — подписала снимок Приходько.

Поклонники пришли в восторг от редкого фото и закидали супругов комплиментами.

Будьте счастливы вместе еще много лет.

Восхищаюсь вами.

Как прикольно! Офигенные костюмы!

Не в браке! В союзе! Люблю вас! Пусть ваша любовь только крепнет и процветает.

Крепкого счастья вам!

Счастья и причин для счастья желаю вам!

Прекрасная пара! Счастья вам! — Пишут в комментариях Приходько.

Анастасия Приходько редко публикует фотографии со своим мужем, предпринимателем Александром. Если же исполнительница все таки делится кадрами, то лицо мужчины закрыто.

Однак своих чувств к мужу певица не скрывает, чем регулярно делится с подписчиками.