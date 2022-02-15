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В спортивных костюмах и кроссовках: Приходько показала день росписи с мужем

15 февраля 2022, 10:53
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
В спортивных костюмах и кроссовках: Приходько показала день росписи с мужем
Источник: Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько показала редкий архивный снимок с их с мужем росписи.

На фото, которое артистка обнародовала в Instagram, возлюбленные запечатлены в одинаковых спортивных черных костюмах. Очевидно, что на этом кадре пара узаконивает отношения.

Кадром Анастасия решила поделиться в честь Дня всех влюбленных, который отмечали 14 февраля.

— Своего Валентина я люблю полжизни, из них 10 лет в браке, и у нас есть трое маленьких ангелочков, — подписала снимок Приходько.

Поклонники пришли в восторг от редкого фото и закидали супругов комплиментами.

  • Будьте счастливы вместе еще много лет.
  • Восхищаюсь вами.
  • Как прикольно! Офигенные костюмы!
  • Не в браке! В союзе! Люблю вас! Пусть ваша любовь только крепнет и процветает.
  • Крепкого счастья вам!
  • Счастья и причин для счастья желаю вам!
  • Прекрасная пара! Счастья вам! Пишут в комментариях Приходько.

Анастасия Приходько редко публикует фотографии со своим мужем, предпринимателем Александром. Если же исполнительница все таки делится кадрами, то лицо мужчины закрыто.

Однак своих чувств к мужу певица не скрывает,  чем регулярно делится с подписчиками.

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