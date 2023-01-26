Співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) презентувала нову пісню під назвою Вотсап.
Трек створено в співавторстві з новим коханим Дорофєєвої, ресторатором Михайлом Кацуріним та продюсером лейблу Enko Іваном Клименком.
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Слід зазначити, що композиція вийшла емоційною, тому відгукнулася шанувальникам творчості Наді.
- Сироти по шкірі, дякую за пісню. Скільки спогадів одразу.
- Ваші пісні ніби про моє життя. Дякую за контент у такий скрутний час.
- Усі ваші пісні просто в душу.
- Дуже класна пісня.
- Яка душевна пісня, аж серце тьохнуло під час прослуховування.
- Є в цій пісні щось таке, що дуже чіпляє.
- Класне виконання. – Пишуть у коментарях під піснею.
До композиції артистка також презентуватиме кліп, який шанувальники зможуть побачити вже днями.
Варто зазначити, це не перша спільна музична робота Наді з її коханим. Так, Дорофєєва та Кацурін представили пісню Щоб не було, у якій відповіли на запитання про особисте життя.