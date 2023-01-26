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У співавторстві з Кацуріним: Дорофєєва презентувала емоційний трек Вотсап

26 Січня 2023, 12:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Надя Дорофеева
Джерело: Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва (Dorofeeva) презентувала нову пісню під назвою Вотсап.

Трек створено в співавторстві з новим коханим Дорофєєвої, ресторатором Михайлом Кацуріним та продюсером лейблу Enko Іваном Клименком.

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Слід зазначити, що композиція вийшла емоційною, тому відгукнулася шанувальникам творчості Наді.

  • Сироти по шкірі, дякую за пісню. Скільки спогадів одразу.
  • Ваші пісні ніби про моє життя. Дякую за контент у такий скрутний час.
  • Усі ваші пісні просто в душу.
  • Дуже класна пісня.
  • Яка душевна пісня, аж серце тьохнуло під час прослуховування.
  • Є в цій пісні щось таке, що дуже чіпляє.
  • Класне виконання. – Пишуть у коментарях під піснею.

До композиції артистка також презентуватиме кліп, який шанувальники зможуть побачити вже днями.

Варто зазначити, це не перша спільна музична робота Наді з її коханим. Так, Дорофєєва та Кацурін представили пісню Щоб не було, у якій відповіли на запитання про особисте життя.

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Надя Дорофєєва Пісня прем’єра
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