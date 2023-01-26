Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) презентовала новую песню под названием Вотсап.
Трек создан в соавторстве с новым возлюбленным Дорофеевой, ресторатором Мишей Кацуриным и продюсером лейбла Enko Иваном Клименко.
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Стоит отметить, что композиция получилась эмоциональной, а потому откликнулась поклонникам творчества Нади.
- Мурашки по коже, спасибо за песню. Сколько воспоминаний сразу.
- Ваши песни будто о моей жизни. Спасибо за контент в такое трудное время.
- Все ваши песни прямо в душу.
- Очень классная песня.
- Какая душевная песня, аж сердце екнуло при прослушивании.
- Есть в этой песне что-то такое, что очень цепляет.
- Классное исполнение. — Пишут в комментариях под песней.
К композиции артистка также представит клип, который поклонники смогут увидеть уже на днях.
Стоит отметить, что это не первая совместная музыкальная работа Нади с ее возлюбленным. Так, Дорофеева и Кацурин представили песню Щоб не було, в которой ответили на вопросы о личной жизни.
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