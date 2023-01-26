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В соавторстве с Кацуриным: Дорофеева презентовала эмоциональный трек Вотсап

26 января 2023, 12:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надя Дорофеева
Источник: Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) презентовала новую песню под названием Вотсап.

Трек создан в соавторстве с новым возлюбленным Дорофеевой, ресторатором Мишей Кацуриным и продюсером лейбла Enko Иваном Клименко.

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Стоит отметить, что композиция получилась эмоциональной, а потому откликнулась поклонникам творчества Нади.

  • Мурашки по коже, спасибо за песню. Сколько воспоминаний сразу.
  • Ваши песни будто о моей жизни. Спасибо за контент в такое трудное время.
  • Все ваши песни прямо в душу.
  • Очень классная песня.
  • Какая душевная песня, аж сердце екнуло при прослушивании.
  • Есть в этой песне что-то такое, что очень цепляет.
  • Классное исполнение. — Пишут в комментариях под песней.

К композиции артистка также представит клип, который поклонники смогут увидеть уже на днях.

Стоит отметить, что это не первая совместная музыкальная работа Нади с ее возлюбленным. Так, Дорофеева и Кацурин представили песню Щоб не було, в которой ответили на вопросы о личной жизни.

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