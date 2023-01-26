Певица Надя Дорофеева (Dorofeeva) презентовала новую песню под названием Вотсап.

Трек создан в соавторстве с новым возлюбленным Дорофеевой, ресторатором Мишей Кацуриным и продюсером лейбла Enko Иваном Клименко.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что композиция получилась эмоциональной, а потому откликнулась поклонникам творчества Нади.

Мурашки по коже, спасибо за песню. Сколько воспоминаний сразу.

Ваши песни будто о моей жизни. Спасибо за контент в такое трудное время.

Все ваши песни прямо в душу.

Очень классная песня.

Какая душевная песня, аж сердце екнуло при прослушивании.

Есть в этой песне что-то такое, что очень цепляет.

Классное исполнение. — Пишут в комментариях под песней.

К композиции артистка также представит клип, который поклонники смогут увидеть уже на днях.

Стоит отметить, что это не первая совместная музыкальная работа Нади с ее возлюбленным. Так, Дорофеева и Кацурин представили песню Щоб не було, в которой ответили на вопросы о личной жизни.