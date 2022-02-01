В української відомої співачки Софії Ротару діагностували Омікрон (штам коронавірусу).

– Дорогі друзі та близькі мені люди! От і до мене дістався Омікрон, – заявила Ротару.

За її словами, з хворобою довелося боротися два тижні. Проте без ускладнень не обійшлося.

– Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров’я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень, – наголосила артистка.

Також Софія Ротару подякувала медичним працівникам, які займалися її лікуванням.

– Ситуація завдяки чудовим лікарям та медсестрам під контролем, але потрібен ще час та сили. Дякую сім’ї та всім, хто поруч зі мною! Бережіть себе та своїх близьких! Будьте здорові! – додала Ротару.

– Мамо, ми разом! – написав у коментарях син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

Омікрон у Ілони Гвоздьової

Раніше український хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про симптоми Омікрона, які дуже нагадують звичайне ГРВІ. Симптоми: пирхота в горлі, загальна слабкість і нездужання, головний біль, температура 37-37,5, нежить

Вона додала, що у чоловіка були такі самі симптоми, але у нього прийшов негативний тест на коронавірус.