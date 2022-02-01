У украинской известной певицы Софии Ротару диагностировали Омикрон (штамм коронавируса).
— Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон, — заявила Ротару.
По ее словам, с недугом пришлось бороться две недели. Однако, без осложнений не обошлось.
— Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений, — отметила артистка.
Также София Ротару поблагодарила медицинских работников, которые занимались ее лечением.
— Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы. Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! — добавила Ротару.
— Мама, мы вместе! — написал в комментариях сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.
Омикрон у Илоны Гвоздевой
Ранее украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о симптомах Омикрона, которые очень напоминают обычное ОРВИ. Симптомы: першение в горле, слабость общая и недомогание, головная боль, температура 37-37,5, легкий насморк.
Она добавила, что у ее мужа были такие же симптомы, но у него пришел негативный тест на коронавирус.