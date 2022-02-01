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У Софии Ротару диагностировали Омикрон — что известно о состоянии артистки

1 февраля 2022, 18:29
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Софія Ротару

У украинской известной певицы Софии Ротару диагностировали Омикрон (штамм коронавируса).

— Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон, — заявила Ротару.

По ее словам, с недугом пришлось бороться две недели. Однако, без осложнений не обошлось.

— Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений, — отметила артистка.

Также София Ротару поблагодарила медицинских работников, которые занимались ее лечением.

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— Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы. Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! — добавила Ротару.

— Мама, мы вместе!  — написал в комментариях сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.

Омикрон у Илоны Гвоздевой

Ранее украинский хореограф Илона Гвоздева рассказала о симптомах Омикрона, которые очень напоминают обычное ОРВИ. Симптомы: першение в горле, слабость общая и недомогание, головная боль, температура 37-37,5, легкий насморк.

Она добавила, что у ее мужа были такие же симптомы, но у него пришел негативный тест на коронавирус.

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