У украинской известной певицы Софии Ротару диагностировали Омикрон (штамм коронавируса).

— Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон, — заявила Ротару.

По ее словам, с недугом пришлось бороться две недели. Однако, без осложнений не обошлось.

— Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений, — отметила артистка.

Также София Ротару поблагодарила медицинских работников, которые занимались ее лечением.

— Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы. Спасибо семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! — добавила Ротару.

— Мама, мы вместе! — написал в комментариях сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.